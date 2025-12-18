Course de caisses à savon et vide-grenier Mauléon
Course de caisses à savon et vide-grenier Mauléon dimanche 31 mai 2026.
Course de caisses à savon et vide-grenier
Rue du Château Gaillard Mauléon Deux-Sèvres
Les descentes de caisses à savon folkloriques des Savonnettes Mauléonnaises de 11 h à 20 h.
Préparez-vous pour une journée pleine de fun, de créativité et de sensations fortes avec les Savonnettes Mauléonnaises.
Descentes de caisses à savon Admirez des bolides originaux et votez pour les plus belles créations, costumes et animations.
Vide-grenier de 8 h à 12 h. .
Rue du Château Gaillard Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 68 36 66 cas.anthoflav@gmail.com
