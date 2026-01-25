Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs MOULINS Mauléon

Mauléon

Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs

MOULINS La Corbelière Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Tout le monde connaît Batman et Spiderman, ces supers héros aux pouvoirs surhumains, mais sais-tu que dans l’univers des insectes se cachent des bestioles fortes comme Hercule, rapides comme l’éclair et qui maîtrisent l’art du camouflage comme personne ! Pars à leur découverte en les observant de plus près grâce à la panoplie du naturaliste.

À partir de 6 ans, sur réservation. .

MOULINS La Corbelière Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

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English : Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs

L’événement Atelier Les insectes et leurs super-pouvoirs Mauléon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Bocage Bressuirais