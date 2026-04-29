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Atelier Couleurs de chance – Le lotus en dancheong Cosmopolis Nantes

Atelier Couleurs de chance – Le lotus en dancheong Cosmopolis Nantes

Atelier Couleurs de chance – Le lotus en dancheong Cosmopolis Nantes lundi 25 mai 2026.

Lieu : Cosmopolis

Adresse : 18 Rue Scribe

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 10:30

Tarif : Tarif : 15€

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-25 10:30 – 12:00
Gratuit : non Tarif : 15€  

Atelier participatif autour du dancheong, consistant à mettre en couleur un panneau en bois rond orné du motif du lotus (symbole de pureté, d’harmonie et de chance). Cet atelier est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr


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