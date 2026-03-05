Atelier Couleurs nature La résidence Chamonix-Mont-Blanc

Atelier Couleurs nature

La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2026-07-22 10:15:00

fin : 2026-07-22 12:15:00

2026-07-22

Observe les œuvres, teste ta mémoire et retranscris les couleurs en t’inspirant de la technique du peintre Gabriel Loppé.

La résidence 89 av Michel Croz Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 29 46 musee-mont-blanc@ccvcmb.fr

English :

Observe the works, test your memory and transcribe the colors, inspired by the technique of painter Gabriel Loppé.

