Atelier couleurs végétales peindre avec la nature

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Et si la nature devenait votre palette ? Venez découvrir comment extraire des couleurs à partir de plantes, de fleurs et de feuilles, puis laissez parler votre créativité ! Un atelier artistique et ludique pour les petits et grands.

Intervenant PEP 28

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 9h45 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if nature became your palette? Discover how to extract color from plants, flowers and leaves, then let your creativity run wild! A fun, artistic workshop for young and old alike.

L’événement Atelier couleurs végétales peindre avec la nature Écluzelles a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX