Atelier Cours de potion Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Atelier Cours de potion

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 18:00:00

fin : 2026-10-22 18:45:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30

Alors que les fantômes et autres monstres prennent possession du musée, venez apprendre l’art des potions et, si vous êtes doué, repartez avec votre fiole !

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Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr

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English :

As ghosts and other monsters take over the museum, come and learn the art of potions and, if you’re good, leave with your own vial!

L’événement Atelier Cours de potion Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME