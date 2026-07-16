Atelier : cours de yoga géant, Place publique du village, La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

Atelier : cours de yoga géant Dimanche 20 septembre, 11h00 Place publique du village Eure

Durée 1h, sous réserve des conditions météorologiques, prévoir tapis de yoga.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Cours de Yoga géant sur la place du village pour voir le patrimoine sous un autre angle.

Place publique du village Rue du Bourgage, Saint-Pierre-d’Autils, 27950 La Chapelle-Longueville La Chapelle-Longueville 27950 Saint-Pierre-d’Autils Eure Normandie 02 32 52 22 17

Cours de Yoga géant sur la place du village pour voir le patrimoine sous un autre angle.

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