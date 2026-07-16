UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chapelle-Longueville

Atelier : cours de yoga géant, Place publique du village, La Chapelle-Longueville

dimanche 20 septembre 2026 · Place publique du village · La Chapelle-Longueville

Atelier : cours de yoga géant, Place publique du village, La Chapelle-Longueville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place publique du village
Adresse
Rue du Bourgage, Saint-Pierre-d'Autils, 27950 La Chapelle-Longueville
Ville
27950 La Chapelle-Longueville
Département
Eure
Tarif
Durée 1h, sous réserve des conditions météorologiques, prévoir tapis de yoga.

Atelier : cours de yoga géant Dimanche 20 septembre, 11h00 Place publique du village Eure

Durée 1h, sous réserve des conditions météorologiques, prévoir tapis de yoga.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Cours de Yoga géant sur la place du village pour voir le patrimoine sous un autre angle.

Place publique du village Rue du Bourgage, Saint-Pierre-d’Autils, 27950 La Chapelle-Longueville La Chapelle-Longueville 27950 Saint-Pierre-d’Autils Eure Normandie 02 32 52 22 17
Cours de Yoga géant sur la place du village pour voir le patrimoine sous un autre angle.

IG

À voir aussi à La Chapelle-Longueville (Eure)