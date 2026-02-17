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Atelier couture adultes et enfants Villamblard

Atelier couture adultes et enfants Villamblard

Atelier couture adultes et enfants Villamblard mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
35 avenue Edouard Dupuy
Ville
24140 Villamblard
Département
Dordogne
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Tarif

Villamblard

Atelier couture adultes et enfants

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Atelier couture
Viens coudre et créer de tes mains, pour adultes et enfants dès 5 ans.
10h sur inscription. 25€/pers
Récréatis & Co 06 77 47 11 44   .

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 11 44 

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English : Atelier couture adultes et enfants

L’événement Atelier couture adultes et enfants Villamblard a été mis à jour le 2026-06-19 par Vallée de l’Isle en Périgord

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