Atelier couture adultes et enfants Villamblard
Atelier couture adultes et enfants Villamblard mercredi 15 juillet 2026.
Villamblard
Atelier couture adultes et enfants
35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Atelier couture
Viens coudre et créer de tes mains, pour adultes et enfants dès 5 ans.
10h sur inscription. 25€/pers
Récréatis & Co 06 77 47 11 44 .
35 avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 11 44
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English : Atelier couture adultes et enfants
L’événement Atelier couture adultes et enfants Villamblard a été mis à jour le 2026-06-19 par Vallée de l’Isle en Périgord
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