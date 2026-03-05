Loto spectacle Villamblard

Loto spectacle

salle culturelle Villamblard Dordogne

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Loto spectacle pour séniors à 14h30, salle culturelle.

Gratuit. Inscr: 05 53 02 68 76. SPE/ASEPT .

salle culturelle Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

