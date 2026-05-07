ATELIER COUTURE BOUILLOTE SECHE Médiathèque de Mayenne Mayenne
ATELIER COUTURE BOUILLOTE SECHE Médiathèque de Mayenne Mayenne samedi 23 mai 2026.
Mayenne
ATELIER COUTURE BOUILLOTE SECHE
Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
RDV à la Médiathèque de Mayenne pour un atelier couture !
Venez apprendre à coudre et fabriquer une bouillotte sèche à partir de tissus recyclés. Atelier animé par l’étoile Filante.
Vous pouvez venir avec votre machine à coudre.
Sur inscription.
À partir de 9 ans (accompagné d’un adulte)
Informations au 02 43 11 19 71 .
Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71
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English :
Meet us at the Médiathèque de Mayenne for a sewing workshop!
L’événement ATELIER COUTURE BOUILLOTE SECHE Mayenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Mayenne Co
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