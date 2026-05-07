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ATELIER COUTURE BOUILLOTE SECHE Médiathèque de Mayenne Mayenne

ATELIER COUTURE BOUILLOTE SECHE Médiathèque de Mayenne Mayenne samedi 23 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Mayenne

Adresse : 396 Rue Volney

Ville : 53100 Mayenne

Département : Mayenne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Mayenne

ATELIER COUTURE BOUILLOTE SECHE

Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :
2026-05-23

RDV à la Médiathèque de Mayenne pour un atelier couture !
Venez apprendre à coudre et fabriquer une bouillotte sèche à partir de tissus recyclés. Atelier animé par l’étoile Filante.

Vous pouvez venir avec votre machine à coudre. 

Sur inscription. 

À partir de 9 ans (accompagné d’un adulte)

Informations au 02 43 11 19 71   .

Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 

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English :

Meet us at the Médiathèque de Mayenne for a sewing workshop!

L’événement ATELIER COUTURE BOUILLOTE SECHE Mayenne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Mayenne Co

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