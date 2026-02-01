Atelier Couture – Fabrication de livres en tissus Médiathèque James Baldwin Paris

Venez réaliser vos propres livres en tissus à la médiathèque ! À partir de morceaux de tissus recyclés, des bibliothécaires vous guideront dans la réalisation de livres en tissus pour les tout-petits.

Les créations des participant·es pourront rejoindre leurs propres étagères ou bien constituer le nouveau fonds de livres en tissus de la médiathèque !

Des notions de couture sont requises pour participer à l’atelier.

Rendez-vous tous les samedis jusqu’au mois de juin 2026, de 10h à 13h !

Vous avez des notions de couture et vous voulez apprendre à réaliser des livres en tissus ? Rendez-vous à la médiathèque !

Du samedi 28 février 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

samedi

de 10h00 à 13h00

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



