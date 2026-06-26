Atelier Couture Place des Arcades Monflanquin

Monflanquin

Atelier Couture

Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

La MJC de Monflanquin propose un atelier de couture

initiation à la machine à coudre, réalisation d’un sac, aide aux projets personnels, avec Chantal et Anne.

Inscription obligatoire, à partir de 8 ans.

La MJC de Monflanquin propose un atelier de couture

initiation à la machine à coudre, réalisation d’un sac, aide aux projets personnels, avec Chantal et Anne.

Inscription obligatoire, à partir de 8 ans. .

Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 17 63 mjcmonflanquin@gmail.com

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English : Atelier Couture

The MJC in Monflanquin is offering a sewing workshop:

an introduction to the sewing machine, making a bag, and assistance with personal projects, led by Chantal and Anne.

Registration required; ages 8 and up.

L’événement Atelier Couture Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Bastides