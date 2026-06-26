UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Couture Place des Arcades Monflanquin

Atelier Couture Place des Arcades Monflanquin

Atelier Couture Place des Arcades Monflanquin vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Place des Arcades
Adresse
MJC de Monflanquin
Ville
47150 Monflanquin
Département
Lot-et-Garonne
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Monflanquin

Atelier Couture

Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :
2026-07-10

La MJC de Monflanquin propose un atelier de couture
initiation à la machine à coudre, réalisation d’un sac, aide aux projets personnels, avec Chantal et Anne.
Inscription obligatoire, à partir de 8 ans.
La MJC de Monflanquin propose un atelier de couture
initiation à la machine à coudre, réalisation d’un sac, aide aux projets personnels, avec Chantal et Anne.
Inscription obligatoire, à partir de 8 ans.   .

Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 17 63  mjcmonflanquin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Couture

The MJC in Monflanquin is offering a sewing workshop:
an introduction to the sewing machine, making a bag, and assistance with personal projects, led by Chantal and Anne.
Registration required; ages 8 and up.

L’événement Atelier Couture Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Bastides

À voir aussi à Monflanquin (Lot-et-Garonne)