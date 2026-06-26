Atelier Couture Place des Arcades Monflanquin
Atelier Couture Place des Arcades Monflanquin vendredi 10 juillet 2026.
Monflanquin
Atelier Couture
Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10
La MJC de Monflanquin propose un atelier de couture
initiation à la machine à coudre, réalisation d’un sac, aide aux projets personnels, avec Chantal et Anne.
Inscription obligatoire, à partir de 8 ans.
La MJC de Monflanquin propose un atelier de couture
initiation à la machine à coudre, réalisation d’un sac, aide aux projets personnels, avec Chantal et Anne.
Inscription obligatoire, à partir de 8 ans. .
Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 17 63 mjcmonflanquin@gmail.com
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English : Atelier Couture
The MJC in Monflanquin is offering a sewing workshop:
an introduction to the sewing machine, making a bag, and assistance with personal projects, led by Chantal and Anne.
Registration required; ages 8 and up.
L’événement Atelier Couture Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Bastides
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