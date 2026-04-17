Soirée moules frites avec Les Francisco Show Restaurant La Marmaille Monflanquin

Monflanquin

Soirée moules frites avec Les Francisco Show

Restaurant La Marmaille 2 Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée moules frites animée par Les Francisco show .

Duo de reprises mêlant pop, rock, variétés françaises et internationale. Venez manger, danser pour une ambiance de folie.

Il est vivement conseillé de réserver si vous souhaitez dîner sur place.

Soirée moules frites animée par Les Francisco show .

Duo de reprises mêlant pop, rock, variétés françaises et internationale. Venez manger, danser pour une ambiance de folie.

Il est vivement conseillé de réserver si vous souhaitez dîner sur place. .

Restaurant La Marmaille 2 Carrefour de Fer (à côté du Gamm Vert) Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 97 58 lamarmaille47@gmail.com

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English : Soirée moules frites avec Les Francisco Show

Mussels and French fries evening with Les Francisco show .

Duo of covers mixing pop, rock, French and international variety. Come and eat and dance your way to a crazy atmosphere.

Reservations are strongly advised if you wish to dine in.

L’événement Soirée moules frites avec Les Francisco Show Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Coeur de Bastides