Atelier Couture par Chakicoud Clôture de saison • Théâtre de Cusset Chakicoud Cusset

Cusset

Atelier Couture par Chakicoud Clôture de saison • Théâtre de Cusset

Chakicoud 15 rue de la Constitution Cusset Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 16:30:00

fin : 2026-06-03 18:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Atelier couture avec Chakicoud création d’accessoires festifs pour la grande cérémonie d’Arcosm. Atelier familles le 3 juin à Cusset. Chapeaux, nœuds pap’ et fantaisie au programme ! Tarif 14€.

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Chakicoud 15 rue de la Constitution Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

Sewing workshop with Chakicoud: creation of festive accessories for the Arcosm ceremony. Family workshop on June 3 in Cusset. Hats, bow ties and fantasy on the program! Price: 14?

L’événement Atelier Couture par Chakicoud Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-18 par Vichy Destinations