Atelier Couture par Chakicoud Clôture de saison • Théâtre de Cusset Chakicoud Cusset
Atelier Couture par Chakicoud Clôture de saison • Théâtre de Cusset Chakicoud Cusset mercredi 3 juin 2026.
Cusset
Atelier Couture par Chakicoud Clôture de saison • Théâtre de Cusset
Chakicoud 15 rue de la Constitution Cusset Allier
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 16:30:00
fin : 2026-06-03 18:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Atelier couture avec Chakicoud création d’accessoires festifs pour la grande cérémonie d’Arcosm. Atelier familles le 3 juin à Cusset. Chapeaux, nœuds pap’ et fantaisie au programme ! Tarif 14€.
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Chakicoud 15 rue de la Constitution Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
Sewing workshop with Chakicoud: creation of festive accessories for the Arcosm ceremony. Family workshop on June 3 in Cusset. Hats, bow ties and fantasy on the program! Price: 14?
L’événement Atelier Couture par Chakicoud Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-18 par Vichy Destinations
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