ATELIER COUTURE PAR TSIKY Montpellier
dimanche 2 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ATELIER COUTURE PAR TSIKY
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-04 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-27
Pour une initiation ou un perfectionnement, découvrez les points de base et techniques pour coudre en toute autonomie. Un apprentissage convivial et progressif et vous repartez avec un nouveau savoir faire et surtout votre création que vous aurez réalisée fièrement!
Pour une initiation ou un perfectionnement, découvrez les points de base et techniques pour coudre en toute autonomie. Un apprentissage convivial et progressif et vous repartez avec un nouveau savoir faire et surtout votre création que vous aurez réalisée fièrement!
Tarif 30€
Durée 2h
Matériel inclus
Débutants et intermédiaires
Dates
02 août à 10h
04 août à 11h
08 août à 15h
14/08 août à 15h
17/08 août à 15h
27/08 août à 11h
Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier
Infos & inscriptions
Contact Tsiky
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
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English :
Whether you’re a beginner or an advanced sewer, discover the basic stitches and techniques you need to sew independently. A friendly and progressive learning experience, and you’ll leave with a new know-how and, above all, your own proud creation!
L’événement ATELIER COUTURE PAR TSIKY Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER
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