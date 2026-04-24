Atelier couture Réalisation de lingettes démaquillantes Fil & Flow Chabeuil
Atelier couture Réalisation de lingettes démaquillantes Fil & Flow Chabeuil mercredi 1 juillet 2026.
Chabeuil
Atelier couture Réalisation de lingettes démaquillantes
Fil & Flow 2500 route du Vercors Chabeuil Drôme
Tarif : 35 – 35 – EUR
Matériel et matières premières + 1 boisson offerte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 16:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-03 2026-07-07
Prise en main de la machine à coudre, apprendre les béabas du matériel utilisé, choisir un tissu, le couper et enfin réaliser au point droit une lingette démaquillante.
Adapté aux débutants.
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Fil & Flow 2500 route du Vercors Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 10 30 28 elisa.grenoble@gmail.com
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English :
Get to grips with the sewing machine, learn the beabas of the material used, choose a fabric, cut it and finally make a straight-stitch make-up remover wipe.
Suitable for beginners.
L’événement Atelier couture Réalisation de lingettes démaquillantes Chabeuil a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme
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