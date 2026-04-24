Atelier couture Réalisation de lingettes démaquillantes Fil & Flow Chabeuil

Chabeuil

Atelier couture Réalisation de lingettes démaquillantes

Fil & Flow 2500 route du Vercors Chabeuil Drôme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Matériel et matières premières + 1 boisson offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 16:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-07

Prise en main de la machine à coudre, apprendre les béabas du matériel utilisé, choisir un tissu, le couper et enfin réaliser au point droit une lingette démaquillante.

Adapté aux débutants.

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Fil & Flow 2500 route du Vercors Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 10 30 28 elisa.grenoble@gmail.com

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English :

Get to grips with the sewing machine, learn the beabas of the material used, choose a fabric, cut it and finally make a straight-stitch make-up remover wipe.

Suitable for beginners.

L’événement Atelier couture Réalisation de lingettes démaquillantes Chabeuil a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme