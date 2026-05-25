Atelier couture : réparations Bibliothèque Italie Paris
Atelier couture : réparations Bibliothèque Italie Paris samedi 13 juin 2026.
Reprisage, ourlet, boutons et broderies… Un atelier convivial pour (re)valoriser vos vêtements et autres accessoires…
Cette session est ouverte à tous : débutants, amenez votre projet, profitez du matériel de la bibliothèque, et faites-vous guider par un bibliothécaire ! Confirmés, venez vous motiver à progresser sur vos travaux en cours, partagez votre savoir-faire, vos astuces, et pourquoi pas, les articles de mercerie qui dormaient au fond de vos tiroirs…
Dans le cadre du temps fort « vêtement » des bibliothèques de la ville de Paris, la bibliothèque vous propose de venir réparer, retoucher ou upcycler vos vêtements, sacs, linge, doudous et objets textiles !
Le samedi 13 juin 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit
Sur inscription à partir du 23/05 auprès des bibliothécaires, au 01 56 61 34 30 ou à bibliotheque.italie@paris.fr
Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T16:00:00+02:00
Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris
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