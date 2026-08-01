Atelier couture Upcycle ta chemise Terrasse de l’Être Le Marillais Mauges-sur-Loire
dimanche 23 août 2026 · Le Marillais · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
Atelier couture Upcycle ta chemise Terrasse de l’Être
Le Marillais 38 Rue de l’Èvre Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Donnez une seconde vie à vos vêtements lors d’un atelier de transformation textile guidé par une créatrice locale.
L’association La Terrasse de l’Être réunit des créateurs et artisans au Marillais pour faire vivre l’artisanat local et la culture au cœur du village. Tout au long de l’été, cet espace d’exposition accueille divers ateliers pour découvrir et pratiquer de nombreuses techniques créatives.
Animée par Sarah de Ninèle upcycle dans la série des ateliers La Beauté du Geste , cette session intitulée Upcycle ta chemise est spécialement pensée pour les adolescents et les adultes. .
Le Marillais 38 Rue de l’Èvre Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire atelier.ninel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Give your clothes a second life at a textile upcycling workshop led by a local designer.
L’événement Atelier couture Upcycle ta chemise Terrasse de l’Être Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- ARTE Delacroix, un air de liberté Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 12 août 2026
- Les machines s’en mêlent LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire 14 août 2026
- Croisière Horizon Rosé sur la Loire à bord de La Ligériade à Montjean-sur-Loire Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire 14 août 2026
- Exposition photos avec Dominique Drouet à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire 15 août 2026
- Spectacle de magie avec Fab’ le Magique à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire 15 août 2026