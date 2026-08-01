Atelier couture Upcycle ta chemise Terrasse de l’Être Le Marillais Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Atelier couture Upcycle ta chemise Terrasse de l’Être

Le Marillais 38 Rue de l’Èvre Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Donnez une seconde vie à vos vêtements lors d’un atelier de transformation textile guidé par une créatrice locale.

L’association La Terrasse de l’Être réunit des créateurs et artisans au Marillais pour faire vivre l’artisanat local et la culture au cœur du village. Tout au long de l’été, cet espace d’exposition accueille divers ateliers pour découvrir et pratiquer de nombreuses techniques créatives.

Animée par Sarah de Ninèle upcycle dans la série des ateliers La Beauté du Geste , cette session intitulée Upcycle ta chemise est spécialement pensée pour les adolescents et les adultes. .

Le Marillais 38 Rue de l’Èvre Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire atelier.ninel@gmail.com

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English :

Give your clothes a second life at a textile upcycling workshop led by a local designer.

L’événement Atelier couture Upcycle ta chemise Terrasse de l’Être Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges