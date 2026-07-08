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AGENDA · Saint-Amand-Montrond

Atelier Couture Upcycling Saint-Amand-Montrond

samedi 11 juillet 2026 · Saint-Amand-Montrond

Atelier Couture Upcycling Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
12 Rue Porte Mutin
Ville
18200 Saint-Amand-Montrond
Département
Cher
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Amand-Montrond

Atelier Couture Upcycling

12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 19:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Atelier avec Sabrine
Sur inscription 20  .

12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire  

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English :

Workshop with Sabrine

L’événement Atelier Couture Upcycling Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-03 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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