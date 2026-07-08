AGENDA · Saint-Amand-Montrond
Atelier Couture Upcycling Saint-Amand-Montrond
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
Atelier Couture Upcycling
12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 19:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Atelier avec Sabrine
Sur inscription 20 .
12 Rue Porte Mutin Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire
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English :
Workshop with Sabrine
L’événement Atelier Couture Upcycling Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-07-03 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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