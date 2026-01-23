Atelier Crankie Box , les animaux de la nuit Saint-Benoît-sur-Loire

Atelier Crankie Box , les animaux de la nuit

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Début : Mardi 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-23 13:00:00

2026-07-21

Animé par le Collectif NOSE

Née au 19e siècle, la crankie-box est un petit théâtre portatif en carton ou en bois qui fonctionne comme une boîte à images qui défilent sous nos yeux. Fabriquez la vôtre et imaginez une histoire inspirée du monde mystérieux des animaux nocturnes chouettes, chauves-souris, renards, hérissons…

L’atelier se déroule sur 3 demi-journées.

Dès 6 ans, avec présence d’un adulte.

– Dans le cadre de la nuit des étoiles, en attendant Place aux Étoiles le 25 juillet ! – .

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr

