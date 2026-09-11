Atelier créatif animé par Jean Christophe Balan Office de Tourisme Baie de Saint Brieuc Saint-Brieuc
lundi 19 octobre 2026 · Office de Tourisme Baie de Saint Brieuc · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Atelier créatif animé par Jean Christophe Balan
Office de Tourisme Baie de Saint Brieuc 2 Quater Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 14:00:00
fin : 2026-10-19 16:00:00
Date(s) :
2026-10-19
En lien avec l’exposition présentée à l’Office de Tourisme du 1er septembre au 28 novembre 2026, partagez un moment créatif et entrez dans l’univers de Jean-Christophe Balan !
(Atelier découverte de la BD, tout public, à partir de 9 ans. Matériel fourni).
Laissez-vous guider et parler votre créativité !
Atelier ouvert uniquement aux individuels.
Afin de permettre l’accessibilité à cet atelier au plus grand nombre, merci de limiter la réservation à 3 places maximum par familles
(Groupes ou associations contacter directement Jean Christophe Balan 06 68 05 42 64) .
Office de Tourisme Baie de Saint Brieuc 2 Quater Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50
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English :
L’événement Atelier créatif animé par Jean Christophe Balan Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-01 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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