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AGENDA · Montélimar

Atelier créatif au MAC avec Martin Jarrie Place de Provence Montélimar

samedi 10 octobre 2026 · Place de Provence · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place de Provence
Adresse
Musée d'art contemporain
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Atelier créatif au MAC avec Martin Jarrie

Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10 12:30:00

Date(s) :
2026-10-10

En regard de l’exposition  Rêveur de cartes au MAC, Martin Jarrie nous invite à représenter une cartographie amoureuse et inventive des lieux qui nous habitent.
Enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte
  .

Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 

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English :

In conjunction with the exhibition “Card Dreamer” at the MAC, Martin Jarrie invites us to create a loving and inventive map of the places that call us home.
Children ages 8 and up, accompanied by an adult

L’événement Atelier créatif au MAC avec Martin Jarrie Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération

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