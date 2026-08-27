Atelier créatif au MAC avec Martin Jarrie Place de Provence Montélimar
samedi 10 octobre 2026 · Place de Provence · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Atelier créatif au MAC avec Martin Jarrie
Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10 12:30:00
Date(s) :
2026-10-10
En regard de l’exposition Rêveur de cartes au MAC, Martin Jarrie nous invite à représenter une cartographie amoureuse et inventive des lieux qui nous habitent.
Enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte
.
Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45
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English :
In conjunction with the exhibition “Card Dreamer” at the MAC, Martin Jarrie invites us to create a loving and inventive map of the places that call us home.
Children ages 8 and up, accompanied by an adult
L’événement Atelier créatif au MAC avec Martin Jarrie Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération
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