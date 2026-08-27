Atelier créatif au MAC avec Martin Jarrie Place de Provence Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Atelier créatif au MAC avec Martin Jarrie

Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:30:00

fin : 2026-10-10 12:30:00

Date(s) :

2026-10-10

En regard de l’exposition Rêveur de cartes au MAC, Martin Jarrie nous invite à représenter une cartographie amoureuse et inventive des lieux qui nous habitent.

Enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte

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Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45

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English :

In conjunction with the exhibition “Card Dreamer” at the MAC, Martin Jarrie invites us to create a loving and inventive map of the places that call us home.

Children ages 8 and up, accompanied by an adult

L’événement Atelier créatif au MAC avec Martin Jarrie Montélimar a été mis à jour le 2026-08-27 par Montélimar Tourisme Agglomération