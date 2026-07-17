Voyages au Levant de Nicolas Bouvier, Musée d’art contemporain de Montélimar, Montélimar

Informations pratiques

Voyages au Levant de Nicolas Bouvier 2 septembre – 1 novembre Musée d’art contemporain de Montélimar Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T13:30:00+02:00 – 2026-09-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-01T13:30:00+01:00 – 2026-11-01T18:00:00+01:00

Le Musée d’art conemporain de Montélimar accueille du 12 mai au 31 octobre 2026 un nouveau rendez-vous photographique d’envergure avec une exposition inédite de clichés de l’écrivain-voyageur Nicolas Bouvier.

Les photographies de Nicolas Bouvier, principalement prises lors de ses voyages au Japon entre 1955 et 1970, sont mises en lien avec celles de photographes majeurs. Cette exposition immersive dévoile plus de cent images, argentiques rares et tirages couleur, au fil d’une déambulation rythmée par les textes de Nicolas Bouvier.

Musée d’art contemporain de Montélimar Place de Provence – 26200 Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 00 25 46 http://www.montelimar-agglo.fr Le Musée d’art contemporain de Montélimar a été créé en 2008 dans l’ancienne caserne militaire du 45ème Régiment de Transmission. Depuis, chaque année il propose une collection permanente (notamment grâce à la donation de l’artiste Pierre Boncompain) ainsi que des expositions temporaires de grande ampleur. Le Musée d’art contemporain de Montélimar organise chaque été une exposition estivale de renom. La Ville de Montélimar se situe à 150 km au sud de Lyon, 50 km au sud de Valence et 80 km au nord d’Avignon. Le Musée d’art contemporain est au centre-ville au coeur de l’espace Saint-Martin, au rez-de-chaussée de la Maison des Services Publics. En train et bus : Gare de Montélimar Puis possibilité d’accès à pied en 6 minutes ou en taxi TEMPS DE TRAJET EN TRAIN TGV : Lyon > Montélimar – 1h / Paris > Montélimar – 3h TER : Avignon > Montélimar – 1 h / Arles > Montélimar – 1h20 Marseille > Montélimar – 2h / Lyon > Montélimar – 2h Accès personnes à mobilité réduite : Le musée est accessible dans son intégralité aux personnes à mobilité réduite. Places adaptées dans le parking souterrain et rue Bernard Cathelin. Parking : Stationnement possible au parking souterrain Saint-Martin. 1ère heure gratuite.

Le Musée d’art conemporain de Montélimar accueille du 12 mai au 31 octobre 2026 un nouveau rendez-vous photographique d’envergure avec une exposition inédite de clichés de l’écrivain-voyageur Nicolas…

© Succession Bouvier et Photo Elysée, Lausanne – Fonds Nicolas Bouvier.