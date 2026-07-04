Cinéma Soudain aux Templiers Place du Temple Montélimar
mercredi 2 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma Soudain aux Templiers
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-02
Directrice d’un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou tente d’y instaurer une philosophie de soins innovante basée sur l’écoute et la dignité des résidents, malgré la réticence d’une partie de ses équipes.
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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Director of a nursing home, Marie-Lou is trying to implement an innovative care philosophy based on listening to and respecting the dignity of the residents, despite the reluctance of some of her staff.
L’événement Cinéma Soudain aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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