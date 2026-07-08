Cinéma Salvation aux Templiers Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma Salvation aux Templiers

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-02

Deux villages turcs, l’un à flanc de montagne, l’autre dans la plaine. Quand les habitants du bas, exilés, décident de revenir sur leurs terres, des conflits ancestraux ressurgissent avec ceux du haut.

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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Two Turkish villages, one on the mountainside, the other on the plain. When the exiled residents of the village below decide to return to their lands, age-old conflicts resurface with those of the village above.

L’événement Cinéma Salvation aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération