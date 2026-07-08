Cinéma Salvation aux Templiers Place du Temple Montélimar
mercredi 2 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma Salvation aux Templiers
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-02
Deux villages turcs, l’un à flanc de montagne, l’autre dans la plaine. Quand les habitants du bas, exilés, décident de revenir sur leurs terres, des conflits ancestraux ressurgissent avec ceux du haut.
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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Two Turkish villages, one on the mountainside, the other on the plain. When the exiled residents of the village below decide to return to their lands, age-old conflicts resurface with those of the village above.
L’événement Cinéma Salvation aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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