Atelier créatif avec Irène Schoch Bibliothèque Diderot Paris
Atelier créatif avec Irène Schoch Bibliothèque Diderot Paris samedi 20 juin 2026.
Atelier collage pour les enfants de 5 à 7 ans, suivi d’une vente dédicace avec la librairie la Terrasse de Gutenberg
Un atelier collage avec Irène Schoch inspiré de son album « Chiens Couture », suivi d’une vente dédicace!
Le samedi 20 juin 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Sur inscription auprès des bibliothécaires, dans la limite de 8 enfants
Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00
Bibliothèque Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris
https://www.paris.fr/evenements/sous-toutes-les-coutures-focus-sur-le-vetement-en-bibliotheques-106767 +33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Diderot et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Shakespeare Love Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris 30 mai 2026
- Danse jazz 30 mai 2026
- Behind the mask (atelier ado 15-20 ans) Lafayette Anticipations Paris 30 mai 2026
- CONCERT MAA (Musique Actuelle Amplifiée) 30 mai 2026
- Lucile, jazz & chanson française « Velours, velours » — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 30 mai 2026