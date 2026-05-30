Atelier créatif avec Irène Schoch Bibliothèque Diderot Paris

Atelier collage pour les enfants de 5 à 7 ans, suivi d’une vente dédicace avec la librairie la Terrasse de Gutenberg

Un atelier collage avec Irène Schoch inspiré de son album « Chiens Couture », suivi d’une vente dédicace!

Le samedi 20 juin 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Sur inscription auprès des bibliothécaires, dans la limite de 8 enfants

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00

Bibliothèque Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris

https://www.paris.fr/evenements/sous-toutes-les-coutures-focus-sur-le-vetement-en-bibliotheques-106767 +33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr



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