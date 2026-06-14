Vide-grenier sur le boulevard Macdonald Centre social et culturel Rosa-Parks Paris

Besoin de faire du tri sans jeter ou de refaire votre dressing ou encore de trouver des trésors pour pas cher ?

Des mamans avec le centre organisent un grand vide dressing sur le boulevard Macdonald

Vous voulez tenir un stand ?

➡️Le tarif est de 15 euros les 2 mètres

➡️Les Inscriptions et le règlement se font

au centre social et culturel Rosa-Parks, 219 boulevard Macdonald, 75019 Paris

A partir du 1er juin

Du lundi au samedi de 14 h à 17 h

Le jeudi de 10 h à 12 h

Information : 07 81 63 45 94

Chiner, déballer et partager au vide-grenier boulevard Macdonald !

Le samedi 20 juin 2026

de 08h00 à 17h00

gratuit

15 euros les 2 mètres.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T11:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T08:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00

Centre social et culturel Rosa-Parks 219, boulevard Macdonald 75019 Paris

https://www.centrerosaparks.paris/Ev%C3%A8nement/vide-grenier/ +33142858588 contact@centrerosaparks.paris



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