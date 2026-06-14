Vide-grenier sur le boulevard Macdonald Centre social et culturel Rosa-Parks Paris
Vide-grenier sur le boulevard Macdonald Centre social et culturel Rosa-Parks Paris samedi 20 juin 2026.
Besoin de faire du tri sans jeter ou de refaire votre dressing ou encore de trouver des trésors pour pas cher ?
Des mamans avec le centre organisent un grand vide dressing sur le boulevard Macdonald
Vous voulez tenir un stand ?
➡️Le tarif est de 15 euros les 2 mètres
➡️Les Inscriptions et le règlement se font
au centre social et culturel Rosa-Parks, 219 boulevard Macdonald, 75019 Paris
A partir du 1er juin
Du lundi au samedi de 14 h à 17 h
Le jeudi de 10 h à 12 h
Information : 07 81 63 45 94
Chiner, déballer et partager au vide-grenier boulevard Macdonald !
Le samedi 20 juin 2026
de 08h00 à 17h00
gratuit
15 euros les 2 mètres.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T11:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T08:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00
Centre social et culturel Rosa-Parks 219, boulevard Macdonald 75019 Paris
https://www.centrerosaparks.paris/Ev%C3%A8nement/vide-grenier/ +33142858588 contact@centrerosaparks.paris
Afficher la carte du lieu Centre social et culturel Rosa-Parks et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Jaguares Tropicales Les Eiders Paris 14 juin 2026
- Carlos Napoles 5tet Le Melville Paris 14 juin 2026
- #Résidence Magic Malik Quartet XP Le Baiser Salé Paris 14 juin 2026
- Hillai Govreen Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 14 juin 2026
- Earth, Wind & Fire Tribute! JASS CLUB PARIS Paris 14 juin 2026