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Vide-grenier sur le boulevard Macdonald Centre social et culturel Rosa-Parks Paris

Vide-grenier sur le boulevard Macdonald Centre social et culturel Rosa-Parks Paris

Vide-grenier sur le boulevard Macdonald Centre social et culturel Rosa-Parks Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Centre social et culturel Rosa-Parks

Adresse : 219, boulevard Macdonald

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p> 15 euros les 2 mètres.<br></p>

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➡️Le tarif est de 15 euros les 2 mètres
➡️Les Inscriptions et le règlement se font
au centre social et culturel Rosa-Parks, 219 boulevard Macdonald, 75019 Paris
A partir du 1er juin
Du lundi au samedi de 14 h à 17 h
Le jeudi de 10 h à 12 h
Information : 07 81 63 45 94

Chiner, déballer et partager au vide-grenier boulevard Macdonald !
Le samedi 20 juin 2026
de 08h00 à 17h00
gratuit

 15 euros les 2 mètres.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T11:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T08:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00

Centre social et culturel Rosa-Parks 219, boulevard Macdonald  75019 Paris
https://www.centrerosaparks.paris/Ev%C3%A8nement/vide-grenier/ +33142858588 contact@centrerosaparks.paris


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