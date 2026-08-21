Atelier créatif avec Pauline Morel, Médiathèque intercommunale La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale La Boussole · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Atelier créatif avec Pauline Morel Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque intercommunale La Boussole Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Viens découvrir comment raconter le paysage en quelques cases ?
Nous nous appuierons sur les techniques de la bande dessinée et du roman graphique pour explorer le dessin et la narration de manière plastique.
À partir de 8 ans. Atelier animé par Pauline Morel, illustratrice et autrice en résidence de création dans le réseau de médiathèques Escales, avec le soutient financier de la DRAC Grand Est et de la Région Grand Est.
Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0329516040 »}]
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©ministère de la Culture
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