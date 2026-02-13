Atelier créatif, Bibliothèque Champfleury, Avignon
Atelier créatif Mercredi 11 mars, 15h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Ecoutez des histoires de vêtements en famille avant d’imaginer votre propre habit petit format, original et décoré de diverses matières !
Bibliothèque Champfleury
Rue Marie Madeleine
84000 Avignon
Vaucluse
Provence-Alpes-Côte d'Azur
04 90 82 62 12
Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
Crée un vêtement enchanté en petit format Atelier créatif Tout public