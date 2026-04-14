L’olive : découverte, dégustation et jeu, Bibliothèque Paul & Alice Cluchier, Avignon

L’olive : découverte, dégustation et jeu Jeudi 16 avril, 15h00 Bibliothèque Paul & Alice Cluchier Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Venez découvrir en famille un patrimoine provençal et méditerranéen : l’olive. Au travers de dégustations et d’un jeu de piste, vous découvrirez les propriétés médicinales de ce petit fruit bien de chez nous. Atelier mené en partenariat avec l’Association Semailles. L’association Semailles, structure d’insertion par l’activité économique créée en 1997 et implantée dans la ceinture verte d’Avignon, œuvre pour l’emploi durable de personnes en transition professionnelle. Elle développe une activité de maraîchage biologique sur 16 hectares, tout en menant des actions d’éducation à l’environnement et au développement durable.

Bibliothèque Paul & Alice Cluchier Parc de la Cantonne 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Montfavet Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 60 50 35 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires d’ouverture :

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30

Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h Entrée par le parc de la Cantonne, avenue des Vertes rives • En voiture, parking rue Marius Saïn ou place de l’Eglise • ORIZO : ligne 4, 12, 13, arrêt Mairie de Montfavet et Allobus Montfavet (service de transport sur réservation)

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