Atelier pour petites mains, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

Atelier pour petites mains Jeudi 16 avril, 15h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Viens participer à un atelier créatif : création de pots à senteurs méditerranéennes et de compositions fleuries.

Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 52 80 »}] ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade

Spécial Jardiner la ville Jeunesse Atelier créatif