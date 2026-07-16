Atelier créatif « Boucles d’Oreilles », L’Atelier Media, Carvin
vendredi 31 juillet 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Atelier créatif « Boucles d’Oreilles » Vendredi 31 juillet, 10h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Réservation conseillée – Tout Public à partir de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T10:00:00+02:00 – 2026-07-31T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T10:00:00+02:00 – 2026-07-31T12:00:00+02:00
Un atelier créatif pour imaginer et fabriquer de jolies boucles d’oreilles avec des perles et des plumes.
Chacun laisse parler sa créativité pour repartir avec une création unique et colorée.
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Un atelier créatif où chacun imagine et fabrique de jolies boucles d’oreilles en perles et plumes, en laissant libre cours à sa créativité pour repartir avec une pièce unique et colorée.
Pixabay
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