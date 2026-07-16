Atelier créatif « Boucles d’Oreilles », L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Atelier créatif « Boucles d’Oreilles » Vendredi 31 juillet, 10h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – Tout Public à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T10:00:00+02:00 – 2026-07-31T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T10:00:00+02:00 – 2026-07-31T12:00:00+02:00

Un atelier créatif pour imaginer et fabriquer de jolies boucles d’oreilles avec des perles et des plumes.

Chacun laisse parler sa créativité pour repartir avec une création unique et colorée.

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Un atelier créatif où chacun imagine et fabrique de jolies boucles d’oreilles en perles et plumes, en laissant libre cours à sa créativité pour repartir avec une pièce unique et colorée.

Pixabay