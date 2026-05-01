Atelier créatif bouquet éternel Lorris
Atelier créatif bouquet éternel Lorris mercredi 27 mai 2026.
Lorris
Atelier créatif bouquet éternel
Lorris Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:30:00
fin : 2026-05-27 17:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Atelier créatif pour enfant bouquet éternel
Atelier créatif création d’un bouquet éternel pour la fête des mères. 15€/ enfant. Pour les 5-10ans de 14h30 à 15h30 et pour les 2 à 6 ans de 16h30 à 17h30. Peinture et assemblage de fleurs en papier 3D+ assemblage du bouquet. Réservation obligatoire. 15 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 56 92 11 64
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English :
Creative workshop for children: eternal bouquet
L’événement Atelier créatif bouquet éternel Lorris a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GATINAIS SUD
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