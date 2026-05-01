Lorris

Atelier créatif bouquet éternel

Lorris Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 16:30:00

fin : 2026-05-27 17:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Atelier créatif pour enfant bouquet éternel

Atelier créatif création d’un bouquet éternel pour la fête des mères. 15€/ enfant. Pour les 5-10ans de 14h30 à 15h30 et pour les 2 à 6 ans de 16h30 à 17h30. Peinture et assemblage de fleurs en papier 3D+ assemblage du bouquet. Réservation obligatoire. 15 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 56 92 11 64

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English :

Creative workshop for children: eternal bouquet

L’événement Atelier créatif bouquet éternel Lorris a été mis à jour le 2026-05-20 par OT GATINAIS SUD