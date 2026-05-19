Théâtre et concert Lorris
Théâtre et concert Lorris vendredi 5 juin 2026.
Lorris
Théâtre et concert
Lorris Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Théâtre et concert
Théâtre à 18h avec La troupe des Salopettes. A 20h évènement concert avec Oldelaf. Exclusivement sur réservation. Tarif 15€ plein tarif, 10€ tarif réduit. Places limitées. Buvette et restauration. 15 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 95 56
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English :
Theater and concert
L’événement Théâtre et concert Lorris a été mis à jour le 2026-05-19 par OT GATINAIS SUD
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