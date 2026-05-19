Lorris

Théâtre et concert

Lorris Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Théâtre et concert

Théâtre à 18h avec La troupe des Salopettes. A 20h évènement concert avec Oldelaf. Exclusivement sur réservation. Tarif 15€ plein tarif, 10€ tarif réduit. Places limitées. Buvette et restauration. 15 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 95 56

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English :

Theater and concert

L’événement Théâtre et concert Lorris a été mis à jour le 2026-05-19 par OT GATINAIS SUD