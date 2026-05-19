Brocante itinérante Lorris
Brocante itinérante Lorris samedi 6 juin 2026.
Lorris
Brocante itinérante
Lorris Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Brocante itinérante
Brocante itinérante de 9h à 18h. réservée au particuliers. Lorris et ses environs. renseignements et inscriptions auprès du comité des fêtes de Lorris 07 44 56 41 40 ou comitedesfeteslorris@gmail.com. Tarif 5 €. paiement lors de la remise du ballon. .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 44 56 41 40 comitedesfeteslorris@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Travelling flea market
L’événement Brocante itinérante Lorris a été mis à jour le 2026-05-19 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Lorris (Loiret)
- Atelier créatif bouquet éternel Lorris 27 mai 2026
- Théâtre et concert Lorris 5 juin 2026
- Concours de pétanque Lorris 7 juin 2026
- Conférence Orléans sous les bombes -1939/1944 Lorris 7 juin 2026
- Sur les traces du maquis Lorris 12 juin 2026