Lorris

Brocante itinérante

Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Brocante itinérante

Brocante itinérante de 9h à 18h. réservée au particuliers. Lorris et ses environs. renseignements et inscriptions auprès du comité des fêtes de Lorris 07 44 56 41 40 ou comitedesfeteslorris@gmail.com. Tarif 5 €. paiement lors de la remise du ballon. .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 44 56 41 40 comitedesfeteslorris@gmail.com

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English :

Travelling flea market

L’événement Brocante itinérante Lorris a été mis à jour le 2026-05-19 par OT GATINAIS SUD