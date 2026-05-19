Conférence Orléans sous les bombes -1939/1944 Lorris
Conférence Orléans sous les bombes -1939/1944 Lorris dimanche 7 juin 2026.
Lorris
Conférence Orléans sous les bombes -1939/1944
Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Conférence Orléans sous les bombes -1939-1944
Conférence Orléans sous les bombes 1939/1944 , par Annaëc Cadec. A 16h. Entrée libre .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire cocal.lorris45@gmail.com
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English :
Conference Orléans under the bombs -1939-1944
L’événement Conférence Orléans sous les bombes -1939/1944 Lorris a été mis à jour le 2026-05-19 par OT GATINAIS SUD
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