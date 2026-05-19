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Conférence Orléans sous les bombes -1939/1944 Lorris

Conférence Orléans sous les bombes -1939/1944 Lorris

Conférence Orléans sous les bombes -1939/1944 Lorris dimanche 7 juin 2026.

Ville : 45260 Lorris

Département : Loiret

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Lorris

Conférence Orléans sous les bombes -1939/1944

Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Conférence Orléans sous les bombes -1939-1944
Conférence Orléans sous les bombes 1939/1944 , par Annaëc Cadec. A 16h. Entrée libre   .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire   cocal.lorris45@gmail.com

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English :

Conference Orléans under the bombs -1939-1944

L’événement Conférence Orléans sous les bombes -1939/1944 Lorris a été mis à jour le 2026-05-19 par OT GATINAIS SUD

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