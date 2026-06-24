Atelier créatif carte postale souvenir Saint-Loup-Lamairé
Atelier créatif carte postale souvenir Saint-Loup-Lamairé jeudi 27 août 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Atelier créatif carte postale souvenir
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-27
La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Du jeudi 27 au samedi 29 août, venez participer à un atelier créatif sur le thème des cartes postales. Les vacances sont finies, quoi de mieux pour les immortaliser que d’en faire une carte postale ? Écrivez, dessinez, créez et exposez vos souvenirs ! Atelier gratuit et sans inscription, à partir de 6 ans, proposé selon les horaires d’ouverture. Rendez-vous au Centre de Ressources Medi@-Tech, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. .
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif carte postale souvenir
L’événement Atelier créatif carte postale souvenir Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Airvaudais Val du Thouet
À voir aussi à Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres)
- Randonnée commentée à Ripère, dans le cadre des Mercredis de l’Été en Airvaudais-Val du Thouet Saint-Loup-Lamairé 1 juillet 2026
- Festival de peinture et de sculpture Saint-Loup-Lamairé 4 juillet 2026
- Guinguette de la Fromagerie Saint-Loup-Lamairé 4 juillet 2026
- Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé 7 juillet 2026
- Concert dans le cadre du festival Musiques et Danses du Monde Saint-Loup-Lamairé 8 juillet 2026