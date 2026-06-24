Saint-Loup-Lamairé

Atelier créatif carte postale souvenir

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-27

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Du jeudi 27 au samedi 29 août, venez participer à un atelier créatif sur le thème des cartes postales. Les vacances sont finies, quoi de mieux pour les immortaliser que d’en faire une carte postale ? Écrivez, dessinez, créez et exposez vos souvenirs ! Atelier gratuit et sans inscription, à partir de 6 ans, proposé selon les horaires d’ouverture. Rendez-vous au Centre de Ressources Medi@-Tech, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

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English : Atelier créatif carte postale souvenir

L’événement Atelier créatif carte postale souvenir Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Airvaudais Val du Thouet