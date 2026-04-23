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ATELIER CREATIF COUTURE Sorèze

ATELIER CREATIF COUTURE Sorèze samedi 2 mai 2026.

Adresse : 11 Rue Saint-Martin

Ville : 81540 Sorèze

Département : Tarn

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 35 35 35 Tarif de base plein tarif

Sorèze

ATELIER CREATIF COUTURE

11 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn

Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Venez apprendre à coudre des chouchous !
Venez apprendre à coudre des chouchous avec l’Atelier Artéli au Studio du Gout’thé de Sorèze 35  .

11 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie   atelier.arteli@gmail.com

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English :

Come and learn how to sew scrunchies!

L’événement ATELIER CREATIF COUTURE Sorèze a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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