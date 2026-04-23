ATELIER CREATIF COUTURE Sorèze
ATELIER CREATIF COUTURE Sorèze samedi 2 mai 2026.
Sorèze
ATELIER CREATIF COUTURE
11 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Venez apprendre à coudre des chouchous !
Venez apprendre à coudre des chouchous avec l’Atelier Artéli au Studio du Gout’thé de Sorèze 35 .
11 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie atelier.arteli@gmail.com
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English :
Come and learn how to sew scrunchies!
L’événement ATELIER CREATIF COUTURE Sorèze a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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