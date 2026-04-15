Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER D’ECRITURE Sorèze

ATELIER D’ECRITURE Sorèze samedi 2 mai 2026.

Adresse : 211 La Joncarie

Ville : 81540 Sorèze

Département : Tarn

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 75 75 75 Tarif de base plein tarif

Sorèze

ATELIER D’ECRITURE

211 La Joncarie Sorèze Tarn

Tarif : 75 – 75 – EUR
75
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Une journée pour se former à l’écriture narrative
Atelier Les clés pour bien écrire de l’idée au texte

La description, la création de personnages, les dialogues, les émotions, la construction d’un récit… 75  .

211 La Joncarie Sorèze 81540 Tarn Occitanie   emilie-della@protomail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day’s training in narrative writing

L’événement ATELIER D’ECRITURE Sorèze a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Sorèze (Tarn)