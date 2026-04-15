ATELIER D’ECRITURE Sorèze
ATELIER D’ECRITURE Sorèze samedi 2 mai 2026.
Sorèze
ATELIER D’ECRITURE
211 La Joncarie Sorèze Tarn
Tarif : 75 – 75 – EUR
75
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Une journée pour se former à l’écriture narrative
Atelier Les clés pour bien écrire de l’idée au texte
La description, la création de personnages, les dialogues, les émotions, la construction d’un récit… 75 .
211 La Joncarie Sorèze 81540 Tarn Occitanie emilie-della@protomail.com
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English :
A day’s training in narrative writing
L’événement ATELIER D’ECRITURE Sorèze a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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