Sorèze

ATELIER D’ECRITURE

211 La Joncarie Sorèze Tarn

Tarif : 75 – 75 – EUR

75

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Une journée pour se former à l’écriture narrative

Atelier Les clés pour bien écrire de l’idée au texte

La description, la création de personnages, les dialogues, les émotions, la construction d’un récit… 75 .

211 La Joncarie Sorèze 81540 Tarn Occitanie emilie-della@protomail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day’s training in narrative writing

L’événement ATELIER D’ECRITURE Sorèze a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE