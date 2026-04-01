Sorèze

ATELIER D’INITIATION AU TAROT DE MARSEILLE

211 La Joncarie Sorèze Tarn

Tarif : – – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Initiez-vous au tarot de Marseille

Atelier d’initiation au tarot de Marseille arcanes majeurs .

211 La Joncarie Sorèze 81540 Tarn Occitanie emilie-della@protonmail.com

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English :

Initiate yourself to the Tarot de Marseille

L’événement ATELIER D’INITIATION AU TAROT DE MARSEILLE Sorèze a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE