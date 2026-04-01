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ATELIER D’INITIATION AU TAROT DE MARSEILLE Sorèze

ATELIER D’INITIATION AU TAROT DE MARSEILLE Sorèze dimanche 26 avril 2026.

Adresse : 211 La Joncarie

Ville : 81540 Sorèze

Département : Tarn

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 40 Tarif de base plein tarif

Sorèze

ATELIER D’INITIATION AU TAROT DE MARSEILLE

211 La Joncarie Sorèze Tarn

Tarif : – – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Initiez-vous au tarot de Marseille
Atelier d’initiation au tarot de Marseille arcanes majeurs   .

211 La Joncarie Sorèze 81540 Tarn Occitanie   emilie-della@protonmail.com

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English :

Initiate yourself to the Tarot de Marseille

L’événement ATELIER D’INITIATION AU TAROT DE MARSEILLE Sorèze a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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