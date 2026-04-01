ATELIER D’INITIATION AU TAROT DE MARSEILLE Sorèze
ATELIER D’INITIATION AU TAROT DE MARSEILLE Sorèze dimanche 26 avril 2026.
Sorèze
ATELIER D’INITIATION AU TAROT DE MARSEILLE
211 La Joncarie Sorèze Tarn
Tarif : – – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Initiez-vous au tarot de Marseille
Atelier d’initiation au tarot de Marseille arcanes majeurs .
211 La Joncarie Sorèze 81540 Tarn Occitanie emilie-della@protonmail.com
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English :
Initiate yourself to the Tarot de Marseille
L’événement ATELIER D’INITIATION AU TAROT DE MARSEILLE Sorèze a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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