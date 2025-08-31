Faites-nous briller de mille feux !, Cité de Sorèze, Sorèze

Faites-nous briller de mille feux ! Samedi 23 mai, 21h00 Cité de Sorèze Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Pour la Nuit des musées, la Cité de Sorèze vous invite à une soirée hors du temps, au coeur du siècle des Lumières. À la nuit tombée, le parc de l’École royale militaire de Sorèze s’illuminera à la lueur de vos bougies. Petits et grands sont invités à participer à cette mise en lumière collective et à laisser s’envoler un voeu, glissé dans une bulle de savon. Une nuit des musées où l’histoire, la lumière et l’espérance se mêlent pour un moment poétique. Chaque visiteur pourra biensûr profiter également de l’ensemble des parcours de visite de la Cité de Sorèze.

Cité de Sorèze Rue Saint Martin, 81540 Sorèze, France Sorèze 81540 Tarn Occitanie 0563508638 https://www.cite-de-soreze.com Dom Robert – Guy de Chaunac Lanzac – (1907-1997) est un des maîtres de la tapisserie contemporaine. Ses vocations artistique et religieuse ont trouvé leur épanouissement à l’abbaye bénédictine d’En Calcat, à Dourgne, à 10 km de Sorèze, où il entre en 1930. En 1941, sa rencontre avec Jean Lurçat, impressionné par ses enluminures et aquarelles, décide de son destin de peintre cartonnier.

Ouvert en 2015, le musée Dom Robert a été conçu par l’architecte Suzanna Ferrini dans un esprit à la fois contemporain et respectueux du patrimoine. La muséographie permet de comprendre le processus de création de l’artiste, du croquis à la tapisserie, tout en valorisant le travail des lissiers d’Aubusson, classé au patrimoine immatériel de l’UNESCO depuis 2009.

Le musée offre une vue sur l’ensemble de l’œuvre de Dom Robert composés de croquis, d’aquarelles, de cartons numérotés et de tapisseries, à travers des expositions semi-permanentes dont la rotation se fait tous les trois ans. Parking public gratuit à proximité. Aménagement pour accès PMR.

Pour la Nuit des musées, la Cité de Sorèze vous invite à une soirée hors du temps, au coeur du siècle des Lumières. À la nuit tombée, le parc de l’École royale militaire de Sorèze s’illuminera à la à…

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