BUS FIGARO LE BARBIER DE SEVILLE ESPACE SPORT & NATURE DE SAINT-FERRÉOL Sorèze

Sorèze

BUS FIGARO LE BARBIER DE SEVILLE

ESPACE SPORT & NATURE DE SAINT-FERRÉOL 144 Route de Carcassonne Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15 19:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Opéra itinérant, d’après Le Barbier de Séville de Gioachino Rossini

Avec Le Bus Figaro, l’Opéra national du Capitole part sur les routes pour faire découvrir la brillante folie du Barbier de Séville.

Derrière le tourbillon de gags et les quiproquos du Barbier de Séville, souffle un vent de liberté celui de la musique irrésistible de Rossini, qui a fait de la comédie de Beaumarchais l’un des chefs-d’oeuvre les plus éblouissants du répertoire lyrique. Le Bus Figaro en concentre l’essentiel en une heure les plus beaux moments de l’ouvrage, chantés en français, y alternent avec des dialogues savoureux.

Quatre chanteurs, un accordéon, des décors et costumes fabriqués par nos ateliers tout un théâtre de poche monté avec l’excellence qui caractérise la maison Capitole !

Musique Giovacchino Antonio Rossini Livret Dorian ASTOR Mise en scène Frédérique LOMBART Décor Hernán Peñuela Costumes Alice Thomas

Durée 1h .

ESPACE SPORT & NATURE DE SAINT-FERRÉOL 144 Route de Carcassonne Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 61 63 13 13

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English :

Touring opera, based on The Barber of Seville by Gioachino Rossini

L’événement BUS FIGARO LE BARBIER DE SEVILLE Sorèze a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE