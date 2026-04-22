Sorèze

JAZZ A VELO

LAPOUTICARIO Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Jazz et vélo sur la Véloccitanie

L’association Culture Jazz lance son itinérance sur la Véloccitanie Jazz à vélo . Ce projet original, soutenu par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, allie mobilité douce, partage, rencontres et concerts de proximité.

Autour du saxophoniste Serge Casero, des musiciens se réunissent pour proposer un répertoire de grands standards du jazz, élaboré en fonction des personnalités musicales rencontrées au fil du parcours.

Cet évènement est aussi l’occasion pour les volontaires de venir pédaler sur la voie verte Passapaïs et pourquoi pas, suivre Serge Casero et son saxophone un bout de chemin.

Le vendredi 15 mai 2026, un concert aura lieu à Sorèze en fin de journée.

Lieu L’apouticario .

LAPOUTICARIO Sorèze 81540 Tarn Occitanie culturejazz34@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz and cycling on the Véloccitanie

L’événement JAZZ A VELO Sorèze a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE