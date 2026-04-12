TRANS’OCCITANIE 2026 Rendez-vous devant l’office de tourisme Sorèze

Sorèze

TRANS’OCCITANIE 2026

Rendez-vous devant l’office de tourisme 144 Rte de Carcassonne, 81540 Sorèze Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 09:30:00

fin : 2026-06-08 17:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Assitez à la 6e étape de la Trans’Occitanie

La Trans’Occitanie 2026 est la deuxième édition d’une randonnée itinérante inclusive portée par la Ligue du Sport Adapté Occitanie (LSAO), et mise en œuvre localement par les Comités Départementaux du Sport Adapté (CDSA) et les associations sportives. Destinée à des publics en situation de troubles du neurodéveloppement et/ou de troubles psychiques, elle suit le Canal des Deux Mers.

Pour la 6e étape, au programme randonnée activités nautiques (canoë, paddle…) et terrestres (initiation douce escalade, tyrolienne, activités motrices spéléo adaptées…) détails précis des activités à venir dans les prochains mois.

Possibilité de faire

– La randonnée le matin et les activités l’après-midi

– Les activités le matin et la randonnée le matin

Distance du parcours randonnée

– Avec la boucle de la gerbe 5.16km (et légèrement de dénivelé)

– Sans la boucle de la gerbe 4.36km

Rendez-vous entre 9h30 et 10h. .

Rendez-vous devant l’office de tourisme 144 Rte de Carcassonne, 81540 Sorèze Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 61 20 33 72 evenement.occitanie@sportadapte.fr

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English :

Attend the 6th stage of the Trans’Occitanie

L’événement TRANS’OCCITANIE 2026 Sorèze a été mis à jour le 2026-04-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE