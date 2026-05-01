LOTO DE L’AEP SOREZE Sorèze
LOTO DE L’AEP SOREZE Sorèze samedi 23 mai 2026.
Sorèze
LOTO DE L’AEP SOREZE
SALLE DES FÊTES GEORGES DE LEOTOING Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 23:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Participez au loto de l’AEP pour tenter de gagner des lots
L’association des Amis de l’école publique (AEP) de Sorèze organise son loto le samedi 23 mai à 20h30. Venez nombreux partager une soirée conviviale et festive !
Tarifs:
-3 € le carton
-10 € les 6
-20 € les 14 .
SALLE DES FÊTES GEORGES DE LEOTOING Sorèze 81540 Tarn Occitanie aep.soreze81@outlook.com
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English :
Take part in the AEP bingo and try your luck at winning prizes!
L’événement LOTO DE L’AEP SOREZE Sorèze a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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