Sorèze

LOTO DE L’AEP SOREZE

SALLE DES FÊTES GEORGES DE LEOTOING Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Participez au loto de l’AEP pour tenter de gagner des lots

L’association des Amis de l’école publique (AEP) de Sorèze organise son loto le samedi 23 mai à 20h30. Venez nombreux partager une soirée conviviale et festive !

Tarifs:

-3 € le carton

-10 € les 6

-20 € les 14 .

SALLE DES FÊTES GEORGES DE LEOTOING Sorèze 81540 Tarn Occitanie aep.soreze81@outlook.com

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English :

Take part in the AEP bingo and try your luck at winning prizes!

L’événement LOTO DE L’AEP SOREZE Sorèze a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE