VIDE-GRENIERS DE L’AEP Sorèze
VIDE-GRENIERS DE L’AEP Sorèze dimanche 24 mai 2026.
Sorèze
VIDE-GRENIERS DE L’AEP
SALLE GEORGES DE LÉOTOING Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Vide-greniers
L’AEP (Amis des écoles publiques) de Sorèze organise son vide-greniers, le dimanche 24 mai de 8h à 17h.
Lieu salle des fêtes Georges de Léotoing à Sorèze.
9 euros la table de 3 mètres, 10 euros l’emplacement à l’extérieur.
Restauration et buvette sur place. Ouvert aux particuliers et professionnels.
Renseignements et inscriptions 06 01 43 78 34 ou aep.soreze81@outlook.com .
SALLE GEORGES DE LÉOTOING Sorèze 81540 Tarn Occitanie Aep.soreze81@outlook.com
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English :
L’événement VIDE-GRENIERS DE L’AEP Sorèze a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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