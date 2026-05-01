Sorèze

VIDE-GRENIERS DE L’AEP

SALLE GEORGES DE LÉOTOING Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Vide-greniers

L’AEP (Amis des écoles publiques) de Sorèze organise son vide-greniers, le dimanche 24 mai de 8h à 17h.

Lieu salle des fêtes Georges de Léotoing à Sorèze.

9 euros la table de 3 mètres, 10 euros l’emplacement à l’extérieur.

Restauration et buvette sur place. Ouvert aux particuliers et professionnels.

Renseignements et inscriptions 06 01 43 78 34 ou aep.soreze81@outlook.com .

SALLE GEORGES DE LÉOTOING Sorèze 81540 Tarn Occitanie Aep.soreze81@outlook.com

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English :

L’événement VIDE-GRENIERS DE L’AEP Sorèze a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE