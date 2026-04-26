Atelier créatif : dans le cadre du prix BD Sagan-Palissy Médiathèque Françoise Sagan Paris

Envie de découvrir les gagnants de cette édition du prix BD tout en fabriquant un jeu à partir de vieilles bandes dessinées ? Venez participer à un atelier créatif pour découvrir de nouvelles BD, des mangas et repartir avec un jeu de société personnalisé avec vos héros préférés.

Venez découvrir les gagnants et faire un atelier créatif en lien avec la BD !

Le samedi 30 mai 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T16:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



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