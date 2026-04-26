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Atelier créatif : dans le cadre du prix BD Sagan-Palissy Médiathèque Françoise Sagan Paris

Atelier créatif : dans le cadre du prix BD Sagan-Palissy Médiathèque Françoise Sagan Paris

Atelier créatif : dans le cadre du prix BD Sagan-Palissy Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Françoise Sagan

Adresse : 8 rue Léon Schwartzenberg

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Envie de découvrir les gagnants de cette édition du prix BD tout en fabriquant un jeu à partir de vieilles bandes dessinées ? Venez participer à un atelier créatif pour découvrir de nouvelles BD, des mangas et repartir avec un jeu de société personnalisé avec vos héros préférés.

Venez découvrir les gagnants et faire un atelier créatif en lien avec la BD !
Le samedi 30 mai 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T16:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg  75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr


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