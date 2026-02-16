Atelier créatif de savons Eau d’Ange Périgueux

Atelier créatif de savons

Eau d’Ange 5 Rue Sirey Périgueux Dordogne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-04-11

2026-03-07 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25

Venez découvrir la savonnerie lors d’un atelier créatif. Confectionnez vos propres savons à partir d’un bloc de savon bio enrichi à l’aloe vera, choisissez vos parfums parmi plus de 40 huiles essentielles, huile de coco, huile d’amande douce, lait d’ânesse, couleurs, formes et repartez avec vos créations )

Les ateliers se déroulent uniqument les samedis et sur réservation/

Autre horaire à la demande

Maximum 6 personnes

25€/personne et 15€/enfant mineur (obligatoirement accompagné d’un adulte). .

Eau d’Ange 5 Rue Sirey Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 41 46 05

