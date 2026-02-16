Atelier créatif de savons Eau d’Ange Périgueux
Atelier créatif de savons Eau d’Ange Périgueux samedi 7 mars 2026.
Atelier créatif de savons
Eau d’Ange 5 Rue Sirey Périgueux Dordogne
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25
Venez découvrir la savonnerie lors d’un atelier créatif. Confectionnez vos propres savons à partir d’un bloc de savon bio enrichi à l’aloe vera, choisissez vos parfums parmi plus de 40 huiles essentielles, huile de coco, huile d’amande douce, lait d’ânesse, couleurs, formes et repartez avec vos créations )
Les ateliers se déroulent uniqument les samedis et sur réservation/
Autre horaire à la demande
Maximum 6 personnes
25€/personne et 15€/enfant mineur (obligatoirement accompagné d’un adulte). .
Eau d’Ange 5 Rue Sirey Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 41 46 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif de savons
L’événement Atelier créatif de savons Périgueux a été mis à jour le 2026-02-14 par OT Communal de Périgueux