Atelier créatif « décomposition du vivant », Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest

Informations pratiques

Atelier créatif « décomposition du vivant » 19 et 20 septembre Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences Finistère

Limité à 12 personnes, à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Margaux Janisset propose de nous plonger dans les processus de décomposition du vivant : plantes grignotées, présence d’insectes, cycles naturels, compost, graines, etc.

À partir d’une sélection de visuels issus de planches d’herbiers conservés au CBN, de livres d’identification naturaliste, d’ouvrages jeunesse et de photographies, les participant·es seront invité·es à « cueillir » des images, puis à les redessiner à l’aide de papier calque.

Par superposition, déplacement et recomposition de ces éléments, un dessin se construit progressivement, pouvant devenir le fragment d’une histoire inconnue, d’un paysage imaginaire ou d’un herbier fictionnel retraçant la vie des plantes.

Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences 52 allée du Bot 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne http://www.cbnbrest.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=250012 »}] Accès par la rue Antoine Prigent

Margaux Janisset propose de nous plonger dans les processus de décomposition du vivant : plantes grignotées, présence d’insectes, cycles naturels, compost, graines, etc.

© Margaux Janisset