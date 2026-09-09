Rémi comptine dans Ma guitare à tiroirs La Comédie du Finistère Brest

Informations pratiques

Brest

Rémi comptine dans Ma guitare à tiroirs

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:30:00

fin : 2026-09-16 16:20:00

Date(s) :

2026-09-16

Et si une guitare pouvait cacher mille trésors ?

Dans ce spectacle musical plein de surprises, Rémi Guichard invite les tout-petits à ouvrir les tiroirs de sa guitare magique. À l’intérieur des objets mystérieux, des devinettes rigolotes, des comptines d’hier et des chansons d’aujourd’hui.

Par la voix, le geste et le jeu, les enfants voyagent au coeur du Pays des Comptines, chantent, observent et participent.

Pensé spécialement pour les très jeunes enfants (et jusqu’à environ 7 ans), Ma Guitare à Tiroirs est un moment de partage joyeux, qui stimule l’imaginaire, l’écoute et le plaisir de chanter ensemble.

Un spectacle complice et interactif, idéal pour les familles comme pour les centres de loisirs, crèches et assistantes maternelles.

Chanteur pour les enfants depuis ses 23 ans, Rémi fête plus de 30 ans de carrière ! Avec un disque de platine et deux disques d’or à son actif, il est l’artiste incontournable pour les petits.

Informations pratiques

Durée 50 mn

Humour

De 1 à 6 ans

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

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English :

L’événement Rémi comptine dans Ma guitare à tiroirs Brest a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue